  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ arasındaki tartışma alevlendi. Kendisine Audi marka otomobil imasıyla yüklenen Yanardağ'a İnce'den çok sert cevap geldi. İnce "Belediye beslemesi Mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı. Merdan’ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!" paylaşımında bulundu.

'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Ekleme: 3.09.2022 - 15:30 Güncelleme: 3.09.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Bir süredir devam eden Muharrem İnce ve Merdan Ynardağ tartışmasında ortalık iyice karıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!" dedi. Yanardağ ise yanıt olarak, "Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz" ifadesini yazdı.



KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO ETMİŞTİ

İnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti.

Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa'da 3 azalma, Muğla'da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!



"KIVIRMA, AUDİ A-8 FALAN..."

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ ise, İnce'ye yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir.. O Muğla'daki mal varlığı artışı nedir söyle bakalım? Kıvırma. A-8 Audi filan.. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz.

Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çok sert bir cevap geldi. İnce "Belediye beslemesi Mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı. Merdan'ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!