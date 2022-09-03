'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?

Bir süredir devam eden Muharrem İnce ve Merdan Ynardağ tartışmasında ortalık iyice karıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!" dedi. Yanardağ ise yanıt olarak, "Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz" ifadesini yazdı.KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO ETMİŞTİİnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti.Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa'da 3 azalma, Muğla'da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!"KIVIRMA, AUDİ A-8 FALAN..."TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ ise, İnce'ye yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir.. O Muğla'daki mal varlığı artışı nedir söyle bakalım? Kıvırma. A-8 Audi filan.. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz.Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çok sert bir cevap geldi. İnce "Belediye beslemesi Mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı. Merdan'ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.