Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefi teyit edildi. Ayrıca Başkan Erdoğan SSCB eski Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov için taziye dileklerini iletti.

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüklerini bildirdi. Başkan Erdoğan Gorbaçov'un ölümü nedenle taziye dileklerini iletti.ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİ5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefi teyit edildi.TAHIL KORİDORUGörüşmede, Ukrayna'daki duruma da değinildi. Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. 22 Temmuz'da İstanbul'da Erdoğan'ın arabuluculuğunda imzalanan "tahıl anlaşmasının" uygulanma süreci değerlendirildi.