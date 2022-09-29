  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen Mansur Yavaş, bu fikrinden vazgeçerek aday ol çağrılarına kayıtsız kalmadı.

Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Ekleme: 29.09.2022 - 15:42 Güncelleme: 29.09.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Bir yandan seçimler yaklaşırken diğer yandan da muhalefette adaylık bilmecesi sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisine ve altılı masanın diğer ortaklarına yönelik 'Benimle misiniz' çağrısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına adaylık konusunda en büyük rakipleri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da destek geldi.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayınladı
Özellikle İyi Parti cephesinin aday olması yönünde görüş bildirdiği Yavaş, 'Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na destek veren Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istenmiyor
Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçen ismin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ancak parti içinde bir damarın kendisiyle aynı düşünmediğini ifade etti.

'İyi Partili bir grup, aday olması için Yavaş'a teklif götürdü'
Akşener'in “Kazanacak aday” vurgusunu dile getirirken partisindeki bu görüşü seslendirdiğini ifade eden Saymaz, “Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu'nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor.” dedi.

'Altılı masa uzlaşırsa 'evet' derim'
'İyi Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teklif ve telkinde bulunduğunu' ifade eden Saymaz, 'Yavaş, altılı masa uzlaşırsa ‘Evet' diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor.” diye yazdı.
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı: 'Vahim sonuçları olur'
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Mersin'de şehit düşen kahraman polisin son sözleri
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi