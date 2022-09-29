İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Avcılar'da kesinti 24 saat sürecek. Diğer ilçelerde kesintinin süreleri ve hangi mahalleleri kapsadığı İSKİ tarafından açıklandı.

Avcılar'da yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintisi tam 24 saat sürecek. Büyükçekmece'de bulunan 3 mahalleye de 10 saat su verilemeyecek. İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.AVCILAR'DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİAvcılar'daki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere'deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 07.00'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesine su verilemeyecek.SANCAKTEPE'DE 17.00'DA BİTECEKSancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmangazi ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyecek.ARNAVUTKÖY'DE 3 MAHALLEDE KESİNTİArnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Şerifali, Tatlısu ve Mehmet Akif Mahallelerine su verilemeyecek.SARIYER'DE 15.00'DA SONA ERECEKSarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.18'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Sarıyer Merkez, Çayırbaşı, Büyükdere, Kazım Karabekir ve Paşa Mahallelerine su verilemeyecek.KISIKLI'YA SU VERİLEMEYECEKÜsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.16'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Kısıklı Mahallesine su verilemeyecek.