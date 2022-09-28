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Teröriste 'gazeteci' diyerek sahip çıkan CHP'den bunu deşifre eden gazetecilere tehdit!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını deşifre eden gazeteleri, gazetecileri ve gazete yönetimlerini tehdit etti. Gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Özel, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak." ifadelerini kullandı.

Teröriste 'gazeteci' diyerek sahip çıkan CHP'den bunu deşifre eden gazetecilere tehdit!
Ekleme: 28.09.2022 - 19:22 Güncelleme: 28.09.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Teröriste 'gazeteci' diyerek sahip çıkan CHP'den bunu deşifre eden gazetecilere tehdit!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak gösterilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile ilgili açıklamada bulundu.

'TAKIR TAKIR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Teröristin partisinin hazırladığı raporda yer aldığını deşifre eden gazeteleri, gazetecileri ve gazete yönetimlerini tehdit eden Özel, 'Bugünkü gazetelerin manşetleri... Huyumuz değil ama yapacağız. Terör örgütü mensubu bir teröristi 'CHP'nin gazetecisi' diye gösteren manşeti atan gazeteler, o gazetelerin bütün sorumluları, bu konuda televizyonlarda konuşanlar takır takır suç duyurusunda bulunacağız.' dedi.

'BUGÜN İŞLEM YAPILMAZSA YARIN YAPILACAK'

Bu isimlere ayrıca tazminat davası açacaklarını belirten Özel, 'Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak.' ifadelerini kullandı.

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