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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı.

Ekleme: 28.09.2022 - 09:41 Güncelleme: 28.09.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, 'Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz' dedi.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi.

İLAVE DESTEK

'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar).

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.


GEREKEN ŞARTLAR

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

'ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ' HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

Bakan Yanık, 'Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız' dedi.

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