Gaziantep'te terör operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te, soysal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.Adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.