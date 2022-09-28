Edirne'de servis midibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının 30 metreye kadar düştüğü yolda, Samet Yeni'nin kullandığı 22 S 0172 plakalı servis midibüsü, yol çalışması nedeniyle yavaşlayan Harun Yiğit yönetimindeki 22 S 0245 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki 20 kişi, hafif yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı caddede polis ekipleri, araçların çekilmesinin ardından yolu tekrar açtı...