Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücü ile plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17), Hasan Topdemir (18) hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.