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CHP'li Torun'dan skandal sözler! 'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bursa'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3'üncü Belediyeler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada iklim krizine dikkat çeken Torun, eskiden daha az elbise tüketildiğini ve daha az aracın olduğunu söyleyerek "Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı." dedi.

Ekleme: 28.09.2022 - 18:46 Güncelleme: 28.09.2022 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Torun'dan skandal sözler! 'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla'
Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3'üncü Belediyeler Buluşması' düzenlendi. Programa 7 CHP'li belediye başkanının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

'ESKİDEN DAHA AZ ARAÇ VARDI'

Programın açılışında bir konuşma yapan Torun, iklim krizine dikkat çekerek eskiden enerji tüketiminin daha az olduğuna vurgu yaptı. Eski dönemlerde daha az elbise tüketildiğini ve daha az aracın olduğunu söyleyen Torun, 'Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı.' dedi.

Torun şu ifadeleri kullandı:

'Yaşadığımız süreç bize çok ağır bir sorumluluk yüklüyor. Maalesef yaşam konforumuz arttıkça aslında bedeli de bize ağır bir şekilde geri dönüyor. Şöyle bir baktığımızda her birimiz belli bir yaş grubundayız. Geçmişe döndüğümüzde neler kaybettiğimizi düşündüğümüzde durumun vehameti de ortada arkadaşlar.

'YAŞAM KONFORUMUZ ARTTIKÇA BEDELİ DE ARTTI'

Geçen gün belli bir yaş almış büyüklerimizle konuşurken eskiden gerçekten teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar fazla enerji tüketmiyorduk. Bu kadar elbise de tüketmiyorduk. Araç da bu kadar fazla değildi yani doğayı kirletecek olan egzoz gazı da bu kadar yoktu. Düşündüğümüzde aslında eskiden daha da mutluyduk. Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı.'
CHP'li Torun'dan skandal sözler! 'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla'
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