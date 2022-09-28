Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor.Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü de, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor. Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini, karotenoid üreten alglerden alıyor.Dünyada bu özelliklere sahip sadece 8 adet göl bulunuyor. Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler, önce ‘kan' sanıyor... Bilgi aldıktan sonra bu doğa harikasına hayran kalınıyor. Dalyan köyündeki göl, yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.İHA'nın haberine göre gölü çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, “Buraya pembe gölü görmeye geldik. Yılın belli dönemlerinde renk değiştiriyor. Pembe rengini almış. Çok güzel bir manzara. Hemen karşımızda Bozcaada var. Burada muhteşem bir manzara var, çok beğendik.” diyor.