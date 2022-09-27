Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de başkanlık edeceği, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın toplanacak.Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.Gündemi oluşturan konular arasında Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşı yer alacak.Kritik başlıkların görüşüleceği toplantıda, Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının da gündemi belirlemesi öngörülüyor.Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlara ilişkin atılacak adımların görüşülmesi planlanıyor.Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri de devam ediyor.Savaşın etkileri, tahıl koridoru ve ateşkes çabaları yeniden gözden geçirilecek.Son olarak alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.