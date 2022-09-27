MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, silahlı saldırıya uğradı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, Sancaktepe'de henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hançer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDIHançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.HASTANEYE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ SEVK EDİLDİErkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.