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CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kötü yönetiminin faturasını yine vatandaşa kesti. Oran, Belediyeyi içine düştüğü mali krizden kurtarmak için diğer CHP’li belediye başkanları gibi çareyi arsa satmakta buldu. Bu güne kadar birçok arsayı satarak elden çıkaran Başkan Oran bu sefer de Ilıca Mahallesinde 8 arsayı satışa çıkardı. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre satış 11 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Ekleme: 27.09.2022 - 13:00 Güncelleme: 27.09.2022 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran belediyeyi içine düştüğü mali krizden kurtarmak için tasarruf etmek yerine mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarma yolunu seçti. Geçtiğimiz aylarda mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda arsayı belediye encümeni aracılığı ile satan Oran bu sefer de Ilıca Mahallesi'ndeki 8 arsayı satışa çıkardı.

26 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanan ilana göre satışın 11 Ekim'de gerçekleşeceği duyuruldu. Büyüklüğü 286 ile 463 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri de 5 milyon 720 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında değişiyor. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen ihale Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek.

ÇEŞME KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR

MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik, Ilıca Mahallesi'nde belediyeye ait arsaların satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. "Çeşme kimsenin babasının malı değildir" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "3.5 yıldır Çeşme Belediye Başkanlığı görevini yapan ve ne yazık ki seçim sürecinde bol keseden salladığı vaatlerini bir türlü yerine getiremeyen sayın başkan, Ilıca'yı parsel parsel sattığı bir duruma gelmiştir. Göreve geldiği günden beri bu kaçıncı satış? Bu satışlar Çeşme'nin geleceğinden çalınmıştır. 2024'de bir daha belediye başkanı olamayacağı için giderayak Çeşme'den intikam alıyor. Çeşme kimsenin babasının malı değildir" dedi.


DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Hafta sonu düzenlenen Balkan festivali ile ilgi de eleştiride bulunan MHP'li Çelik; "Dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan, üç gün önce, bir hafta önce duyurusu yapılan festivallerin Çeşme ekonomisine zerre katkısı olmamıştır. Festivaller, Dünyanın her yerinde yapıldığı bölgeye yurt içi ve yurt dışından turist çeksin diye yapılır. Böyle festivaller gerçek amacına ulaşsın diye yurt içinde ve dışında bir çok yerde duyurusu yapılır, turizm acenteleri ile ortak çalışma yürütülür. Ama maalesef Çeşme'de bunların hiçbirisini göremiyoruz. Çeşme'de festival yapıyorsun. Adını da balkan festivali koyuyorsun. Bir hafta önce de duyurusunu yapıyorsun. Sayın başkan bu festivalin hangi balkan ülkesinde tanıtımını yapmış? Hangi büyükşehir'de ya da Balkan ülkesinde billboardlarda duyurusunu yaptırmış. Sadece Çeşme'de duyurusunu yaparsan bu festivalin kime ne faydası olur? Bu festivallerin maalesef Çeşme'ye, Çeşmeliye, esnafa hiçbir faydası söz konusu değil. Bunun bile farkında değilsiniz. Çeşmeli çocukların geleceğini rantına kurban etme. Daha önce de söylemiştim yine tekrarlıyorum; kendine gel kalan 1.5 yıllık belediye başkanlığını Çeşme'ye daha fazla zarar vermeden tamamla. 2024 Nisan ayından sonra Milliyetçi Hareket Partisinden seçilecek Çeşme Belediye Başkanı hem festival nasıl yapılır öğretecek hem de boşa ve birilerinin zenginleşmesine harcanan Çeşme'nin her kuruşunun hesabını soracak" diye konuştu.
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