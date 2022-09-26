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TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın

CHP milletvekilliğinden istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil, CHP tarafından fonlandığı bilinen TELE1 ekranlarındaki Enver Aysever'in programında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini savundu. Kadıgil'in hadsiz sözleri büyük tepki topladı.

TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Ekleme: 26.09.2022 - 10:17 Güncelleme: 26.09.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

İMAM HATİP LİSELERİ HAKKINDA AKLA DURGUNLUK VEREN AÇIKLAMA

Sunucu Enver Aysever'in, ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna cevap veren Kadıgil, ''Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kuran kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kuran kursları MEB denetimindeydi buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.'' açıklamasında bulundu.

MÜSLÜMANLARA ''YOBAZ'' DEMİŞTİ

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında AK Parti seçmenlerine 'yobaz' diyerek hakaret etmişti. Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı'' ifadelerini kullanmıştı
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TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
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