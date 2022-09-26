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Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...

Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi gökyüzünü aydınlattı.

Ekleme: 26.09.2022 - 01:32 Güncelleme: 26.09.2022 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...Türkiye'nin birçok şehrinde akşam 19.30 sıralarında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar merak uyandırdı. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları İpekyolu ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

'ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK'

Erciş ilçesinde gökyüzünde sıralı şekilde tren vagonları gibi ilerleyen ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Işıkları gören Saim Kendir, Erciş'te sahilde çocukları parka getirdiğini belirterek, 'Çocuklarla gökyüzüne baktığımızda sıralı bir şekilde ışıkların gittiğini gördük hayret ve şaşkınlıkla seyrettik. Sonuna kadar da izledik gökyüzünde görüntü belirdikten sonra yavaş yavaş göz önünden kaybolup gitti' dedi. Hayrunnisa Kendir ise 'Bugün biz gökyüzüne baktık, ben buldum. Yukarıya baktığımızda sürüyle yıldız gördük, hem hiç sıralarından ayrılmadılar çok fazla şaşırmıştık şu tarafa doğru gittiler' diye konuştu.

Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...

ELAZIĞ'DA DA GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...

GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLDÜLER

Akşam saat 19.15 gibi Adıyaman'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular, gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti.

MALATYA SEMALARINDA NET OLARAK İZLENDİ

Starlink İnternet Uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü. Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından net olarak izlendi.

Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...

STARLİNK UYDULARI YÜKSEKOVA VE DERECİK'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Yüksekova ve Derecik ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Vatandaşlar, akşam saatlerinde karanlığın tam hakim olmasıyla Yüksekova ve Derecik ilçesinde sıralı bir şekilde birbirini takip ederek giden Elon Musk'ın Starlink uydularını kayıt altına aldı. Köyde gezdiği sırada gökyüzünde değişik uydulara denk geldiğini belirten İshak Durgun, 'Gökyüzünde sıralı bir şekilde ilerleyen ışıklar gördüm, hemen telefonumla ışıkları görüntüledim. Ne olduğunu anlamak için internetten araştırma yaptım ve ışık dizilerinin ülkemizin farklı illerinde de görüldüğünü öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. Bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Bizde bu anı kaçırmamak için kayıt altına aldık'' dedi.

ŞANLIURFA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de görülen Starlink uyduları, vatandaşlar tarafından cep telefonları kaydedildi.

Peş peşe çok sayıda ilde görüldü! Starlink uyduları Türkiye semalarında...

OSMANİYE

Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenilirken uydunun sıralı ışık şeklinde geçişi net olarak vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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