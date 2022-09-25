MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü her beraber kutlayacağız.Hainler ve haşhaşiler boşuna heves etmesin, susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok. Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok.İster Biden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refakatlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler.Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını arasın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.Kılıçdaroğlu 2 Ağustos'ta Erzurum'a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti. Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelerek Nutuk'tan bahsetmesine gerek yoktur.Bir teröristin bir casusun göğsünde şeref madalyası taşıyacağını düşünen Kılıçdaroğlu'ndan başkası değildir. Demirtaş'ın dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın.Geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu'na ders verdi. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP'li vekilin ve Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanının ‘Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözü gözler önüne serildi. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız' demesi, Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır.İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır.