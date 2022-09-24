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MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kimler kaldı? MasterChef'te 23 Eylül MasterClass yarışında kim kazandı?

MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar için MsterClass oyununda zorlu süreç başlıyor. Peki MasterChef'te 23 Eylül MasterClass yarışında kim kazandı, bu hafta elemeye kimler kaldı?

Ekleme: 24.09.2022 - 00:45 Güncelleme: 24.09.2022 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kimler kaldı? MasterChef'te 23 Eylül MasterClass yarışında kim kazandı?MasterChef'te MasterClass yarışmasında dün akşam yarışmacılar adeta ecel terleri döktü. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de yeni bir MasterClass heyecan daha yaşandı.Peki MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kimler kaldı, MasterClass yarışında kim kazandı?

MASTERCLASS YARIŞINDA KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yarışmasında 23 Eylül tarihli MasterClass yarışında kazanan takım henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden güncelem yapılacaktır.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEMEYE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları açıklandı. MasterChef'te haftanın eleme adayları; Fatma Nur, Görkem, Çağatay ve Burak olurken son iki aday Vural ve Atike seçilmişti.
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