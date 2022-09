MARLIN'in NATO görevindeki ilk görüntüleri ortaya çıktı! Yüksek ateş gücü, hassas vuruş...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16'ların verilmemesi halinde Türkiye'nin alternatiflerinin hazır olduğunu söyledi. Demir, F-35 sistemine Türkiye'nin geri dönmesinin herkes için en hayırlısı olacağını, maliyetlerin Türkiye'siz oldukça arttığını ifade etti. Demir, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını da tek tek anlattı. Öte yandan yeni yerli üretimlerden insansız su üstü aracı MARLIN'in NATO görevindeki görüntüleri de ilk kez paylaşıldı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in CNN Türk'teki açıklamaları şöyle:"Türkiye'nin açılımı devam ediyor. Türkiye'nin Afrika açılımı önemli. Güney Afrika teknoloji açısından önde olan ülke olarak görünüyor. Fuarda olmamız önemli. Çok çeşitli coğrafyalarda boy göstermeye devam ediyor. Afrika, Güney Amerika, Orta Asya önemli iş birliği, ticari imkanlar görüyoruz.Fuarlarda hangi anlaşmalar yapıldıdan ziyade her fuarda hangi adımı attık. bir sonra ki aşamayı nasıl inşa ettik diye bir kavram var orada boy göstermek önemli. İlginin artarak devam ettiğini gördük. Orada çeşitli adımlar atıldı. burada atılan adımlar imza sonuçlarını getiren daha önce inşa ettiğiniz adımlar oluyor. Çok olumlu gelişmeler oldu. Güney Afrika makamları, fuara katılanlar ve Afrika ülkeleri artan ilgi seviyesi gösterdiler. Bulunmuş olmak önemlidir.SAVUNMA SANAYİNİN 2023 HEDEFLERİ NE?Savunma sanayii özelinde verdiğimi taahhütler ve proje takvimleri var. Onların önemli bir kısmını 2023'e odaklama hedefimiz vardı. Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı, KIZILELMA'nın uçuşu, bu önümüzdeki yılların önemli projeleri. Denizcilik anlamında Anadolu gemimiz servise girecek. TB-3 oraya hazır hale gelecek. Muhtelip çapta füzelerimiz var bunların birisi seyir füzesi. Onların gelişerek devreye girdiğini göreceğiz. GÖKBEY helikopterimiz uçuşlarını yaptı çok yoğun testlerden geçti. İlk teslimatımızı jandarmamıza yapacağız. Çok sayıda müşteri var. Hızla üretim zincirini tamamlayıp teslimatını sürdüreceğiz. Atmaca füzelerimiz yerli motorla uçmaya başlayacaklar.BOZDOĞAN hava füzelerimiz var. İMECE yer gözlem uydusu uzaya gidecek. Çok sayıda kara aracımız olduğu için onların çeşitli versiyonlarının devreye gireceğini göreceğiz.ABD YENİ F-16'LARI NE ZAMAN VERECEK?Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim.Türkiye belirli kabiliyetleri kendi bünyesine kattı. Bizim MMU sürecimizde kullanıyor olacağız. Konunun ticari olarak gündeme gelmesi durumunda da dünyada üretilecek F-35'ten pay alacaktır. 11 milyar dolar iş payı vardı. Türkiye bu kadar parayı kaybetti tezi yanlıştır. bu işin hacmidir. Karı kaybetmişseniz de bu önümüzdeki 20-30 yıla yayılan bir şeydi. Biz ağlayacak değiliz süreçten çıkarılmanın programa maliyetinin 500-600 milyar dolar olduğunu söylediler.'F-35'E DÖNERSEK HERKES KARLI OLUR'Bizim hesaplarımıza göre, imalatta sağladığımız avantajlara göre uçak başı 7-8 milyon dolar ilave maliyet geleceğini düşünüyoruz. Birim F-35'ler 7-8 milyon dolar daha pahalı satılıyor olacak. Bu onlara olan maliyettir. Dönersek herkes karlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz.Şu anda F-35 programından çıkıldık olmaması gerekiypor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde F-35 iddiamız, sorunların masada tutulması gerekiyor.F-16 meselesine baktığımızda önce kendi uçaklarımı MMU, KIZILELMA'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. MMU hazırlamak ve en iyi kabiliyetlerle donatmak. HÜRJET'i muhtelif kabiliyetleri yerine getirecek şekilde devreye almak. İkincisi F-16 olmazsa ne olur benim birinci planım bu. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir.'ABD VERMESE BİLE KABİLİYETİMİZ VAR'Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesidir. Biz boşluğu dolduramadık öldük bittik diye bakılmamalıdır. Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak. F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var.Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız. Üzerine koyacağınız kabiliyetler çok önemli. Silah sistemlerinin ne kadarı kontrolünüzde olduğunuz gibi bir dizi senaryo var. Hepsini çalışıp kolları sıvamamız gerekiyor. Türkiye kendi taleplerini yaptı. Bütün gücümüzle çalışacağımızı söyleyebilirim.EGE'DE GÜÇ DENGESİ NE DURUMDA?Bir taraf silahlanmaya devam ediyor. Türkiye içeride yapacağı hiçbir sistemi dışarıdan almamalıdır. Biz bundan çok çektik. Dünyada çok sayıda SİHA yapan ülke var neden Türkiye'nin SİHA'ları öne çıkıyor? Teknolojileriniz önemli, onların kombinasyonu önemli. Senaryoları hesaba katmanız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak yenilemek zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu gelişmeler Türkiye'nin aleyhine gibi görünen gelişmeler bizi daha da gayretli hale getirebilir.Bu ülke bıçak kemiğe dayandığında kadını ve erkeği ile mücadele sahasına girmiş ve ayağa kalkabilmiş bir ülkedir. Türkiye alternatifsiz değildir. Bu hızla gidersek göreceksiniz çok daha yeni ürünler ortaya çıkacak.MARLIN NATO GÖREVİNDE(Türkiye'nin insansız suüstü aracı NATO tatbikatında...)4 koldan yürüyoruz. Platformu ortaya çıkardıktan sonra üzerine koyacağınız sistemlerle ilgili çok opsiyona sahipsiniz. Üzerine füzeler koyabilirsiniz burada olduğu gibi elektronik harp sistemleri koyabilirsiniz. Bu onlardan birisidir. Üzerine koyduğumuz sistem elektronik harp sistemidir.NATO'da tatbikatta görev aldı. Türkiye NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun gücüne güç katan bir yapısı var. Geliştirdiğimiz teknolojiler NATO'nun tatbikatında olduğu gibi oraya güç faktörü olarak yansıyacak şeylerdir.MARLİN ŞU AN HANGİ AŞAMADA?Görev olarak şu an teslim aşamasında. Öncelikle bizim buradaki amacımız kabiliyet gösterimi yapmak. Proje yürütmede bu yeni bir yaklaşım. Ateş gücü füzeler koyabilirsiniz bunların hepsinin denemesi yapıldı. Bunları denedik kameralarla birlikte hassas vuruş yapabilecek kabiliyetler üstüne kondu. Yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde.DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ: ANADOLUGemimiz 230 metre boyunca çok fonksiyonlu bir gemi. Gemimizde çok çeşitli donanımlar var helikopterler konuşlandırılabiliyor. İHA ve uçak koyabileceğiz. İçinde havuz var, çıkartma gemileri konulabiliyor. İçinde tam teşkilatlı bir hastane sistemimiz var. Sağlık, lojistik için çeşitli limanlara gönderilebilir. NATO'da önemli bir güç çarpanı olacak. Hem bir caydırıcı unsur olarak devrede olabilir. Afet, savaş ortamlarında kullanılabilecek bir gemidir.İlk etapta helikopter esaslı düşünülmüştü. Biz uçaklarda olabilsin diye bir değişiklik yaptık. F-35 planımızda F-35 B'ler yoktu. F-35 B işletmesi pahalı bir uçaktı. F-35 günün birinde Türkiye'ye dönerse bunun üzerine inip kalkabilir.TB-3, KIZILELMA'nın platformda iniş kalkış yapabileceği şekilde tasarımı devam ediyor. Bu gemi ile beraber Türkiye kabiliyet kazandı. Bu ölçekteki bir platformu yapabilecek durumdayız. Daha günceli yapılabilir.Bu yılın sonu veya önümüzdeki yılın başında devreye girecek. Çıkarma gemilerimiz olacak. TB-3'ün entegrasyonu yılın sonraki aşamalarında olabilir. Aslında büyüklük açısından bunun bir az daha küçüğü başka bir gemimiz var. O lojistik destek gemisi o da seneye devreye girecek geminin ismi Derya.