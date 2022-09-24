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Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4'ü çocuk, 6 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekleme: 24.09.2022 - 14:35 Güncelleme: 24.09.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Ayvacık açıklarında göçmen faciası: 4'ü çocuk, 6 ölüSahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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