  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'da dört bölgenin Rusya'ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyor

Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia'da oylama yapılacak. Oyların Rusya'nın savaşı tırmandırmasını sağlayacağı düşünülüyor. Referandumlar uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.

Ekleme: 23.09.2022 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da dört bölgenin Rusya'ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyorUkrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen dört bölge, bugün Rusya'ya katılmak üzere referandum düzenleyecek.

Batı devletleri, oylamaları geçersiz ve yasa dışı bir ilhakın habercisi şeklinde nitelendirerek kınadı. Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde düzenlenecek olan oylama bugün başlayacak ve salı günü sona erecek.

Savaşı tırmandırabileceği ifade edildi
Dört bölgeye Rusya tarafından atanmış olan yöneticiler, oylama yapacaklarını salı günü açıklamışlardı. Oylamanın Batı'ya bir meydan okuma olduğu ve savaşı tırmandırabileceği düşünülüyor.

Ukrayna ve Batı ülkeleri, ilhak lehine sonuçlanacağını tahmin ettikleri oylama sonuçlarını tanımayacaklarını ifade etti. Ukrayna, şubat ayında işgale başlayan Rusya'ya karşı taarruz başlatmış ve ülkenin kuzeyindeki topraklarının büyük bir bölümünü geri almıştı.

Alelacele referandum kararı
Bölgelerdeki Rusya yanlısı yetkililer referandum fikrini aylardır değerlendiriyordu, ancak Ukrayna'nın son zamanlarda elde ettiği başarıların onları acele ile bu referandumları düzenlemeye ittiği düşünülüyor.

Rusya oylamaların bölgedeki insanların fikirlerini ifade edebilmesi için bir fırsat olduğunu iddia etti.

'İnsanlar kaderlerini belirlemek istiyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bu hafta, 'Operasyonun başından bu yana bahsi geçen bölgelerdeki insanların kaderlerine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum da bu insanların kaderlerini belirlemek istediklerini gösteriyor.' demişti.

Ukrayna, Rusya'nın 2014'te Kırım'da yaptığına benzer olarak referandum sonuçlarını halkın desteğini aldığı şeklinde göstermeye, daha sonra da bu durumu toprakları ilhak etmek için kullanmaya çalışacağını ifade ediyor.

Kırım'da 2014'te düzenlenen oylama uluslararası toplum tarafından hileli olarak nitelendirilmiş ve tanınmamıştı. Kırım'daki oylama sonuçları halkın yüzde 97 oranında resmi ilhakı desteklediğini göstermişti.

Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...
İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı...
Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!