Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 352 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 16,5 gram eroin, 3 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'ine 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 14'üne ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem uygulandı.