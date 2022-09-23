  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk özdağ'dan dikkat çeken başbakanlık çıkışı geldi. Özdağ, 6’lı masanın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi’nden olacağını söyledi.

İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası
Ekleme: 23.09.2022 - 09:21 Güncelleme: 23.09.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası
2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

Altılı masa henüz cumhurbaşkanı adaylarını açıklamazken, şimdiden başbakanlık koltuğu için arayışlar ve talepler başladı.

Gelecek Partisi'nden başbakanlık çıkışı
6'lı masada Meral Akşener başbakan olacağını söylerken, Gelecek Partisi'nden başbakanlık için dikkat çeken bir çıkış geldi.

Başbakan Gelecek Partisi'nden
Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi'nden olacağını söyledi.

'Başbakanlık bizim hakkımız'
Seçimlerden iki buçuk, üç yıl sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği söyleyen Özdağ, 'Parlamento çoğunluğunu sağlayalım, Cumhurbaşkanlığı'nı geçmişle ilgili de yargı gereğini yapsın sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Orada Gelecek Partisi'nden başbakan olacak. Sayın Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz' diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız.' ifadelerini kullandı.

'Sandığa inanıyoruz'
Selçuk Özdağ, 'Akşener, bu durumu nasıl karşılar' sorusuna ise, 'Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı' demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle' yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe' dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız.' dedi.

'Adayımız belli'
'6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu' da açıklayan Özdağ, 'Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak.' diye konuştu.


İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası

Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...
İyi Parti ile Gelecek Partisi arasından başbakanlık kavgası
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı...
Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!