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İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı

Avrupalılar enerji krizini aşmak için birçok farklı yol deniyor. İsveç’te bazı kiliseler kapatılmaya başlandı. Lund Piskoposluğu'ndan Andreas Mansson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150’sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıkladı.

İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
Ekleme: 23.09.2022 - 10:53 Güncelleme: 23.09.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
Derinleşen enerji krizinin gölgesinde kış mevsimine hazırlanan Avrupa'da hükümetler hem tasarruf önlemleriyle gaz arzındaki azalmayı dengelemeye hem de artan faturalar karşısında vatandaşını korumaya çalışıyor. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle geride kalan 1 yılda pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye alındı. Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar avro kaynak tahsis ettiği hesaplandı. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.

EN BÜYÜK KAYNAĞI İNGİLTERE AYIRDI
Enerji alanında alınan tedbirler için İngiltere toplam 178,6 milyar avroluk kaynak ayırarak bu konuda zirvede yer aldı. Krize karşı atılan adımlar kapsamında Almanya 100,2 milyar avroluk finansman hazırlarken, İtalya 59 milyar avro, Fransa 54 milyar avro, İspanya 35 milyar avro, Polonya 11 milyar avro, Avusturya 9 milyar avro, Romanya 7 milyar avro, Yunanistan ve Danimarka 7 milyar avro, Hollanda 6 milyar avro, Belçika 4,1 milyar avro, Çekya 2,9 milyar avro, Hırvatistan 2,4 milyar avro, Bulgaristan 1,8 milyar avro, İsveç 1,6 milyar avro, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya 1,1 milyar avro, Slovakya 1 milyar avro, İrlanda 700 milyon avro, Finlandiya 500 milyon avro, Slovenya 400 milyon avro, Malta ve Estonya da 200 milyon avro kaynak ayırdı. Söz konusu ülkeler, hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar avroluk kaynak taahhüt etti.

İSVEÇ'TE AYİNDEN TASARRUF KARARI
İsveç, artan enerji fiyatları nedeniyle kiliseleri kapatmaya hazırlanıyor. İsveç'in Lund Piskoposluğundan Andreas Mansson, 540 kilisenden 150'sinin enerji tasarrufu nedeniyle kapatılabileceğini söyledi. Mansson, “Hiç şüphe yok ki ısınma en büyük masraf. Birçok binanın yalıtımı oldukça kötü” dedi. İsveç Kilisesi Kültürel Miras Departmanı Başkanı Markus Dahlberg ise “Kırsal alanda bulunan birçok kilise var. Bu kiliseler daha küçük cemaatlere sahip. Bakım masrafları da çok fazla” diye konuştu.

Büyük ekonomilerde küçük hesaplar
Enerji kriziyle mücadeleye 178,6 milyar avro ayıran İngiltere hükümeti, işletmeler için toptan enerji faturalarına üst sınır getiriyor. Hanehalkı enerji faturalarında benzer bir üst sınır bu ayın başlarında açıklandı. Buna göre, ortalama bir hane, yılda 2.857 avrodan fazla enerji faturası ödemeyecek. Rus gazına olan yoğun bağımlılığını dizginlemek için mücadele eden Almanya, doğal gazdaki katma değer vergisini Mart 2024'ün sonuna kadar yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürme sözü verdi. Fransa'da ise, vatandaşlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 avro ödeme yapılıyor. Aynı zamanda bölgedeki birçok ülkede tüketimi düşürecek tasarruf planları sırayla devreye alınıyor.

Brüksel'de çözüm zirvesi toplanacak
AB Komisyonu, geçtiğimiz hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı. Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu. Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar avro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor. Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.


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