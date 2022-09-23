İçişleri bakanlığı'ndan huzur uygulaması: 60 organizatör gözaltına alındı bin 441 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 32 bin 919 personel ve 7 bin 245 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.60 ORGANİZATÖR YAKALANDIDüzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında; 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 114 yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 38'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör gözaltına alındı. bin 441 düzensiz göçmen yakalandı.ARANAN 788 KİŞİ YAKALANDIUygulamada 42'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 788 aranan şahıs yakalandı. 606'sı yabancı uyruklu ve 122'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 728 şahsa idari yaptırım uygulandı.Uygulamada; 11 kamyon-kamyonetin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 170 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 927 paket kaçak sigara ve 27 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.