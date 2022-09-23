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Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve istasyonda tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu ölen Hülya Onaylı’nın (40) ailesi, cenazeye katılan Tunç Soyer’e tepki gösterdi.

Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Ekleme: 23.09.2022 - 09:07 Güncelleme: 23.09.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapmayı unuttuğu Konak Tramvayında görevli güvenlik görevlisi Hülya Onaylı ihmal yüzünden önceki gün canından oldu.

İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kaldı. Bazıları da tuvalet ihtiyaçlarını çevredeki işyerlerinden sağlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl SABAH özellikle kadın güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı durumu yaptığı haberle kamuoyunun gündemine taşıdı.

Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı METRO A.Ş Yönetimi çalışanların bu taleplerini geri çevirmesi bir cana mal oldu. Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

CENAZEYE KATILAN SOYER'E TEPKİ
İhmal yüzünden canından ölen Hülya Onaylı'nın cenaze töreninde gözyaşı ve öfke vardı. Eşrefpaşa Çinili Cami'de düzenlenen törende eşinin tabutunu sırtında taşıyan Erkan Onaylı ayakta durmakta güçlük çekti. İki çocuk annesi Hülya Onaylı'nın yakınları cenazeye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki gösterdi.

Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Soyer'e "Benim kardeşim tuvalete giderken öldü. Geride iki tane yetim bıraktı. Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor. Allah katında bunun hesabını kim verecek? Belki sizin odanızda özel tuvaletleriniz var. Bu insanlar altlarına bez bağlayarak tramvay istasyonlarında görev yapıyorlar. Yazık değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Abla Semra Şengül de; "5 senedir oraya bir tuvalet yapılsın diye yalvarıp yakarıyorlar. Siz bunu hiç duymadınız mı? Sizin ihmaliniz yüzünden iki tane küçücük çocuk anasız kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Tramvay istasyonlarında çalışanlar tuvalet yapılsın diye belediyeye dilekçe vermiş, gazeteler haber yapmış.

Hiç görmediniz mi, verdikleri dilekçeleri okumadınız mı? Niye duyarsız kaldınız. Bu nasıl vicdansızlık. O idarecilerin özel tuvaletleri var. Bu nasıl bir ayrımcılık. İşçiyiz diye ölelim mi?" diye bağırdı.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI
Hülya Onaylı'nın diğer bir ablası Berna Özen de kardeşinin ağzından defalarca tramvay istasyonlarında görev yapan kadın güvenlik personelinin altlarına bez bağladıklarını duyduğunu belirtip; "Benim kardeşim trafik kazasında değil iş cinayetinde öldü." dedi.

Özen haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek büyükşehir belediyesine dava açacaklarını söyledi. Kılınan cenaze namazının ardından Hülya Onaylı, gözyaşları arasında Karşıyaka Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi. Talihsiz kadının ölümüyle birlikte oğulları 1.5 yaşındaki Umay ile 3 yaşında Utku yetim kaldı.
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