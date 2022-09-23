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Antalya'daki yangında 15 hektar kül oldu

Çarşamba günü Kaş'ta başlayan orman yangını ile saatlerce mücadele edildi. Dün akşam saatlerinde kontrol altına alından yangında 15 hektarın zarar gördüğü belirlendi.

Ekleme: 23.09.2022 - 10:53 Güncelleme: 23.09.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Antalya'daki yangında 15 hektar kül olduAntalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde 21 Eylül günü yangın çıktı.

Yangın 3 saat sonra kontrol altına alınsa da, dün öğle saatlerinde bölgede çıkan şiddetli rüzgar sonrası yangın alanında önce duman, sonra alevler yükselmeye başladı. Şiddetli rüzgarla alevler hızla etrafa yayıldı.

Yangınla yoğun mücadele
Yangına 3 uçak ve 3 helikopter, orman müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, Kaş Belediyesi'ne ait 5 iş makinesi, 2 su tankeri, 6 teknik eleman, tarafından müdahale edildi.

Ova Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşan alevlere hortumlarla su sıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın etrafa yayıldı.

Vatandaşlar tankerleriyle geldi
Bölgede jandarma güvenlik tedbiri alarak, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, tankerleri ile gelerek yangını söndürmeye yardımcı olmaya çalıştı.


Antalya'daki yangında 15 hektar kül oldu



Orman İşletme Müdürü hastaneye kaldırıldı
Dün geceden beri ekipleri yöneten Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, tansiyonunun düşmesi ve ateşinin çıkması üzerine Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bir süre tedavi gördü.

15 hektar kül oldu
Dün saat 22.00 sıralarında rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangın da kontrol altına alındı. Yangın alanında kara ekipleri ve arazözlerle soğutma çalışması başladı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 hektar okaliptüs ormanı zarar gördü.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, yanan alanın kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bir bölge olduğunu, alanda sadece okaliptüs ve Kıbrıs akasyası ağaçlarının bulunduğunu belirtti.
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