  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara’da öldürülen Tuğçe'nin katiline müebbet

Başından vurularak öldürülün 27 yaşındaki genç kadının katili müebbet hapse çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen kadının ev arkadaşı ise de tahliye kararı çıktı.

Ekleme: 23.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da öldürülen Tuğçe'nin katiline müebbet
27 yaşındaki Tuğçe Mutlu, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 30 Mayıs'ta ölü bulundu.

Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Mutlu'nun cesedinin yıkanıp, battaniyeye sarıldığı belirlendi.

Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Katili otomobil tamircisi çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Tuğçe Mutlu'yu öldürdüğü iddia edilen otomobil tamircisi Oğuzhan Karakaya (39), gözaltına alındı.

Karakaya, sevgilisi Songül Saylam ile Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı olduğunu, ikisinin tartıştıklarını, tartışma sırasında Tuğçe'nin sevgilisine küfrettiğini, bunun üzerine sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp ateş ettiğini söyledi.

Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Songül Saylam ise ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Oğuzhan Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını iddia etti.

Karakaya ve Saylam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savcılık, cinayet silahını Karakaya'ya verdiği saptanan suça sürüklenen çocuk B.F.Y. hakkında ayrı soruşturma açtı.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava
Soruşturma sonunda Oğuzhan Karakaya ve Songül Saylam hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suça sürüklenen B.F.Y. hakkında da ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Karakaya, Saylam ve tutuksuz sanık B.F.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi.

‘Her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de…'
Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, cinayeti işlediğini itiraf eden Karakaya ile onu azmettirdiği iddiasıyla sevgilisi Saylam hakkında, ‘kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talep etti.

Savcı, suça sürüklenen çocuk B.F.Y.'nin de her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de tabancayı Karakaya'ya vermeden önce ve cinayetten sonra telefon görüşmelerinin olmasının olaydan haberi olduğunu ispatladığını belirterek, ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme kararını verdi
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini, kendisini kimsenin azmettirmediğini söyledi.

Sanık Saylam ise cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, beraat ve tahliyesini istedi.

Suça sürüklenen çocuk B.F.Y. de beraatini talep etti.

Katil müebbet aldı, kadın için tahliye kararı çıktı
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Saylam ve B.F.Y'nin ise isnat edilen suçları işlediklerine yönelik delil bulunamadığından beraatlerine hükmedildi.

Kararla birlikte sanık Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.
Bakan Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki: İcazet almaya gidiyor
KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
İran’da gösterilerin şiddeti artıyor! Ölü sayısı yükseldi, yüzlerce gözaltı var
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi