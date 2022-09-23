  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da PKK terör örgütüne ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü halde bulundu.

Ekleme: 23.09.2022 - 17:24 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi mevkiinde, 2015-2018 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.
Bakan Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki: İcazet almaya gidiyor
KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
İran’da gösterilerin şiddeti artıyor! Ölü sayısı yükseldi, yüzlerce gözaltı var
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi