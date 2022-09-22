  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sonbahar geldi: Aktarlar canlandı

Kış aylarının habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar aktarları ziyaret ediyor.

Ekleme: 22.09.2022 - 11:16 Güncelleme: 22.09.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzincan'daki aktarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kış aylarına sayılı günler kala vatandaşlar çareyi aktarlarda arıyor. Özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler arayan vatandaşlar ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın, narçiçeği, ada çayını en çok tercih ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim değişikliğine bağlı hastalıklar baş gösterirken, vatandaşlar da bu durumu doğal yolla atlatabilmek için aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde satılan bitkiler hakkında bilgiler veren Aktarcı Özer Hanoğlu, “Havaların soğuması ile birlikte insanların vücut direnci ortama uygunluk sağlayamıyor. Bu dönemlerde vatandaşlarımız antibiyotik ilaçlara ihtiyaç duyduğu gibi, doğal ürünlere de ihtiyaç duyabiliyor. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın, nar çiçeği ve ada çayı gibi daha birçok bitkiye başvuruyor. Şu an işlerimizde yavaş yavaş bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Mevsimsel geçişler, insanların savunma sistemlerinin en düşük olduğu zamandır. Özellikle gündüz ve gece sıcaklık farkının fazla olması hastalıkların daha sık görüldüğü gösteriyor. Bu yüzden de halsizlik, kırgınlık, yorgunluk ve uyku problemleri ortaya çıkar. Özellikle grip, nezle ve buna bağlı soğuk algınlığı oluşuyor. Bizim için sezon açıldı diyebiliriz” dedi.

Sonbahar geldi: Aktarlar canlandı

“En çok zencefil, tarçın ve ıhlamur satılıyor”
Soğuyan havaların, hastalıkları da beraberinde getirdiğini ifade eden Hanoğlu, “Zayıf olan bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığına faydalı olduğu içi zencefil, adaçayı ve ıhlamurun en çok satılan bitkilerdir. Diğer adı narçiçeği olan hibiskusun bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve koruyucu olması sebebiyle özellikle kış aylarında, her gün bir bardak içilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

“Ihlamurun faydaları”
Ihlamur çayının düzenli tüketimi sonucu birlikte mevsim geçişlerinde ve kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi gözlenebilir. Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonu tedavi edici etkidedir. Öksürüğe neden olan bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar, bununla birlikte öksürük yumuşatıcı ve kesici etkisi vardır. Boğazı yumuşatarak boğaz tahrişinin ve ağrısının azalmasına yardımcı olur. İdrar sökücü etkisiyle karaciğer ve safra rahatsızlıklarını iyileştirici etkisi vardır. Terlemeyi sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşçı özelliktedir. Vücut direncini artırır, stresi ve yorgunluğu azaltır.

Sonbahar geldi: Aktarlar canlandı

“Zencefilin faydaları”
Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaphoretik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar. Sindirim sürecini kolaylaştırıcı etkisi olduğu keşfedilmiştir. Yemekten sonra yükselen şeker seviyeleri, midenin içeriğinin doğal boşalma oranını azaltmasına neden olabilir. Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanseri ve diğer birçok kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolorektal kansere yol açabilen kolonda karsinojenik aktivitenin önlenmesine yardımcı olur. Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır.


Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası
ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü
Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....
Başkan Erdoğan aracılık etti: Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi...
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Tele1'de skandal sözler! Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu
İYİ Parti'ye ihale kıyağı Akşener'e soruldu... Vatandaşa cevap vermedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı!
Trump ve üç çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı...
Yunanistan'dan Ege'de yeni provokasyon! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan Fransa ile şov peşinde....
Aliyev'den işgalden kurtarılan Laçın'a ziyaret! 'Düşmanı tekrar yerine oturttuk'
Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek