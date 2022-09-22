Son dakika: Muğla’da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın noktada...
Son dakika haberi... Muğla’nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarı etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle mahallede panik havası hakim oldu. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şok sayıda ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.