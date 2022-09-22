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Kaş'ta ağaçlandırma sahasındaki yangın yeniden başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi.

Ekleme: 22.09.2022 - 14:32 Güncelleme: 22.09.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Kaş'ta ağaçlandırma sahasındaki yangın yeniden başladı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 1 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgede incelemelerde bulunuyor.
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