İnstagram neden çöktü? Bakan Yardımcısı Sayan'dan flaş açıklama...

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan sosyal medya platformu İnstagram'da yaşanan erişim problemi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, kesintilerin global kaynaklı olduğunu ve Türkiye'de de kullanıcıların kısmen etkilendiğini kaydetti.