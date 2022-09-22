İnstagram neden çöktü? Bakan Yardımcısı Sayan'dan flaş açıklama...
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan sosyal medya platformu İnstagram'da yaşanan erişim problemi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, kesintilerin global kaynaklı olduğunu ve Türkiye'de de kullanıcıların kısmen etkilendiğini kaydetti.
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan İnstagram servislerinde yaşanan erişim problemi hakkında açıklama yaptı.
Bakan Yardımcısı Sayan, 'İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.
Bakan Yardımcısı Sayan, 'İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.