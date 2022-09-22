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Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçim hazırlıkları kapsamında önemli adımlar ve duyurular yapmaya hazırlanıyor. Buna göre AK Parti, 2023 Haziran seçimleri için düğmeye bastı. 28 Ekim'de açıklanacak Vizyon Belgesi'nde, dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlerden emeklilere kadar her kesime yönelik projeler yer alacak. Özellikle gençler için hazırlanan çalışma vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışını içeriyor. İşte AK Parti'nin hazırlıkları...

Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Ekleme: 22.09.2022 - 09:27 Güncelleme: 22.09.2022 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
AK Parti'den gençler için önemli adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için indirimli, vergisiz teknoloji ürünleri projesi var. Kalıcı olacak olan bu ucuz teknoloji ürünü ile milyonlarca genç dünyayı ve gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve eş zamanlı olarak uygun fiyatlara bu ürünleri elde edebilecek.

AK Parti, seçim beyannamesine ilişkin çalışmalarına hız verdi. Çalışmadaki proje ve uygulamalar belirlenirken, yaz boyunca vatandaş ile kucaklaşan AK Partili milletvekillerinin görüş ve önerileri de dikkate alınacak.

Çünkü milletvekilleri, vatandaşın nabzı ve beklentilerini rapor haline getirip parti genel merkezine sunmaya başladı. Çalışmaları süren belgede yer alması beklenen konular ve projeler şöyle:

OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.

100'ÜNCÜ YIL VURGUSU: Beyannamede, 2023 yılının Cumhuriyet'in de 100'üncü yılı olduğuna vurgu yapılacak. '100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var' söylemi kullanılacak.

İCRAAT ANLATILACAK: AK Parti'nin 20 yıllık icraat özeti niteliğinde bölümler yer alacak.

YERLİ OTOMOBİL: Yerli otomobilde ilk seri üretimin 29 Ekim'de banttan inmesi bekleniyor. Beyannamede yerli otomobili tercih edeceklere yönelik indirimlere yer verilmesi planlanıyor.

TÜM KESİMLER KAPSAMDA: Karadeniz gazı, yeni konut projeleri, EYT, sözleşmeli personelin kadroya alınması, taşeron çalışanlara yönelik atılacak adımlar, emekli maaşları, asgari ücret ile ilgili hedeflere yer verilecek.

ÇİFTÇİ KADIN PROJESİ: Gıda güvenliğinin sağlanması, şehirlere göçün önlenmesine dönük projeler de beyannamede yer alacak. Bu kapsamda kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine yönelik devlet desteği verilmesi gündeme gelecek.

GENÇLERE VERGİ İNDİRİMLİ UCUZ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ: Gençlere yönelik sürpriz projeler açıklanacak. Örneğin bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik eşya alımında gençlere yönelik vergi indirimleri gündeme gelebilecek.
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Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
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