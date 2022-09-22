  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı

Antalya’nın Döşemealtı Belediyesi’nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 2 milyon 640 bin liranın üzerinde zimmete para geçirildiği iddiası üzerine 2 belediye çalışanı belediye başkanını talimatı ile görevden uzaklaştırıldı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
Ekleme: 22.09.2022 - 11:54 Güncelleme: 22.09.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 2 milyon 640 bin liranın üzerinde zimmete para geçirildiği iddiası üzerine 2 belediye çalışanı belediye başkanının talimatı ile görevden uzaklaştırıldı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Sayıştay denetçilerinin personel maaş ödemeleri evraklarda yapılan incelemelerde 137 personele 2 milyon 147 bin 582 lira ödenmesi gerekirken 3 milyon 46 bin 582 lira ödendiği, arada 899 milyon lira fark olduğunu tespit etmeleri üzerine hesaplar ayrıntılı olarak mercek altına alındı.

Gelişmelerin ardından yetkilerinin personelin maaş ödemelerini Devlet Otomasyon Sitemi (DTS) üzerinden yapan ve tek şifre yetkisi bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ferit Ç'den şüphelendiklerini bildirdi. Bunun üzerine maaş ödemelerinin yapıldığı banka müdürü ile görüştüklerinde, 2022 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait maaş ödemelerinde Ferit C'nin kendi hesabına 2 milyon 640 bin lira geçirdiğini iddia edildi.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Yaşananların ardından belediye de idari soruşturma başlatıldı. Sayıştay Denetçileri kendilerine 'Zimmet' suçu ile ilgili şikayetin bildirmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Düzenlenen operasyonla Ferit Ç'nin Gazipaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Evinde, aracında ve iş yerinde aram yapıldı. Birinci derece akrabaları dahil hesaplarına bloke konuldu. Ele geçirilen dijital araç gereçleri inceleme altında olduğu bildirildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ferit Ç. ile Mali Hizmetler Müdürü İ.T. geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirdi. Operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı.
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası
ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü
Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....
Başkan Erdoğan aracılık etti: Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi...
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Tele1'de skandal sözler! Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu
İYİ Parti'ye ihale kıyağı Akşener'e soruldu... Vatandaşa cevap vermedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı!
Trump ve üç çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı...
Yunanistan'dan Ege'de yeni provokasyon! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan Fransa ile şov peşinde....
Aliyev'den işgalden kurtarılan Laçın'a ziyaret! 'Düşmanı tekrar yerine oturttuk'
Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek