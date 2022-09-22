CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.Masanın kuruluşu öncesi Cumhurbaşkanı adayının partili olmaması üzerinde anlaşmada uzlaşılırken, CHP'de de Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali üzerine çalışmalar başladı.6'lı masadan aday olarak çıkması halinde Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkarmaya hazırlanırken, genel başkanlık koltuğunu da kaybetmemek için çözüm arıyor.Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP'de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde iki formül konuşuluyor.İlk formül, Kılıçdaroğlu'nun ortak aday gösterilmesinin ardından partinin, genel başkanvekili tarafından yönetilmesini öngörüyor. Burada Kılıçdaroğlu, görevini vekaleten devredip seçim sonrası yetkileri geri alacak.İkinci seçeneğe göre de Kılıçdaroğlu, kurultaya kadar partinin başında kalacak. Seçim kaybedilirse Genel Başkanlığa tekrardan aday olacak.İki formülde de dikkat çeken ise Kılıçdaroğlu'nun her ihtimale karşı direkt istifa kararı almaması. ..CHP Lideri'nin iki formülde de koltuğunu korumak istemesi, seçimleri kaybetmesi sonrası tekrardan CHP'nin başında olacağını işaret etti.