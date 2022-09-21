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Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş sürüyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi, temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Endeks yıllık bazda yüzde 133,41'lik yükseliş kaydetti.

Ekleme: 21.09.2022 - 16:43 Güncelleme: 21.09.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş sürüyor
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 133,41, aylık yüzde 1,31 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,41, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 83,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,72 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 yükseliş kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 33,9 ile veteriner harcamaları, yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grupta daha düşük, 8 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,22 ile hayvan yemi, yüzde 1,5 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,57 ile malzemeler ve yüzde 6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak dikkati çekti. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,28 ile diğer mal ve hizmetler olarak kaydedildi.
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