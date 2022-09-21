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Sinop'ta otomobil su sanalına devrildi: 5 yaralı

Sinop’ta otomobilin yağmur suyu kanalına devrildiği kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 21.09.2022 - 15:20 Güncelleme: 21.09.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Sinop'ta otomobil su sanalına devrildi: 5 yaralı
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ kısmında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi. Ters dönen araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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