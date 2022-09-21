Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi

Hatay'da Samandağ ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahil kenarındaki iş yerlerinde hasara neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağışla birlikte Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sahil üzerinde görülen hortum, kısa sürede Çevlik Limanı'na ulaştı.Burada bulunan iş yerleri, kulübe ve çok sayıda ağaca zarar veren hortum, sahil kenarında vakit geçiren vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı.İş yerlerinde hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.Hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.