Erdoğan’ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca fiyatları yarıya indirdi

Ankara'da bir un fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu. Fiyatların yarı yarıya indirildiğini haber alan çok sayıda vatandaş fabrikanın kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara Polatlı'da bir un fabrikası 10 gün boyunca 600 liraya satılan 50 kiloluk unu 350 liradan satışa sundu.Emek Un Yönetim Kurulu Başkanı Adil Çınar, söz konusu satışa ilişkin, 'Cumhurbaşkanlığımızın, halkımızın düşük maliyetli un alabilmesi amacıyla yapmış olduğu ekonomik paket uygulamaları çerçevesinde Emek Un olarak Polatlı halkının yanındayız' ifadelerini kullandı.Fiyatların yarı yarıya indirilmesi üzerine çok sayıda vatandaş fabrikaya akın ucuz undan alım için uzun kuyruklar oluşturdu.