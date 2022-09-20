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Çavuşoğlu, Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Ekleme: 20.09.2022 - 10:23 Güncelleme: 20.09.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu, Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, 'New York'taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve görüşmeler yapmak üzere New York'a gelmişti.

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