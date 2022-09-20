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Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü

Beşiktaş Dolmabahçe'de seyir halinde olan iki motosikletlinin çarpışması sonucu bir genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu 1’i ağır şekilde yaralanan iki genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 20.09.2022 - 17:23 Güncelleme: 20.09.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü
Kaza, saat 00.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BVV 824 plakalı motosikletle Edip Said C. ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said C., Fatih Çakıllı idaresindeki 34 ERJ 351 plakalı motosikletle çarpıştı. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı'yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said C. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said C. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Said C.'nin ve Edip Said C.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Fatih Çakıllı'dan geriye ise arkadaşlarıyla birlikte olduğu mutlu anlar kaldı.
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