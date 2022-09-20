Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum

Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların 'iyi gittiğini' söylerken, 'Sadece bu kış için yeterli.' uyarısında bulundu.Habeck, düzenlediği basın toplantısında, 'Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur.' dedi.Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, 'Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum.' diye ekledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.Bild gazetesi, 'Gaz depolama yüzde 90 ama Habeck yukarıdan yardım bekliyor.' dedi. Haberde, 'Soğuk bir kışa hazırlıklı değil miyiz? Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, ürpertici kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Görünüşe göre önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız.' ifadelerine yer verildi.