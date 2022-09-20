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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın zorlu şartlarla karşılaşmak istemediklerini ifade etti. Alman Bakan, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum" derken, Bild ise "Habeck, yukarıdan yardım bekliyor" diye yazdı.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
Ekleme: 20.09.2022 - 16:15 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların 'iyi gittiğini' söylerken, 'Sadece bu kış için yeterli.' uyarısında bulundu.

'TASARRUFLU OLMAMIZ GEREK'
Habeck, düzenlediği basın toplantısında, 'Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur.' dedi.

'HAVADAN YANA ŞANSLI OLMALIYIZ'
Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, 'Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum.' diye ekledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.

'YUKARIDAN YARDIM BEKLİYOR'
Bild gazetesi, 'Gaz depolama yüzde 90 ama Habeck yukarıdan yardım bekliyor.' dedi. Haberde, 'Soğuk bir kışa hazırlıklı değil miyiz? Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, ürpertici kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Görünüşe göre önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız.' ifadelerine yer verildi.


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