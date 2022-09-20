  • USD: 18,27 - 18,30
  • EURO: 18,23 - 18,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD’de kritik görüşme: Azerbaycan - Ermenistan bakanları buluştu

Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarının sonrasında yaşanan gerilim sonrası ikili görüşmeler gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın öncülüğünde bir araya gelen Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesinde barış konusu gündeme geldi.

Ekleme: 20.09.2022 - 12:52 Güncelleme: 20.09.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
ABD’de kritik görüşme: Azerbaycan - Ermenistan bakanları buluştu
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in girişimi ve katılımıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında New York'ta görüşme gerçekleşti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumlarına katılmak üzere New York'ta bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ABD'nin girişimiyle üçlü görüşmede bir araya geldi.

Üçlü görüşmeye katıldıkları için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarına teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken son çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine taziyelerini iletti.

79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Görüşmede, savaş sonrası dönemde bölgede barışın sağlanması ve bu yönde atılması gereken adımlar konusunda Azerbaycan'ın tutumuna dikkat çeken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12-14 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılar düzenleyerek çatışmalara neden olduğunu ve birkaç saat içinde elde edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilerek ek kayıplara yol açtığını vurguladı.

Bakan Bayramov, Ermenistan'ın 30 yıl içinde Azerbaycan'ın uluslararası tanınan topraklarının işgal edilmesinin yol açtığı derin sonuçlarına rağmen, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin hemen ardından barış anlaşması imzalama önerisini ortaya koyduğunu ve bu yönde girişimlerde bulunduğunu hatırlattı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile normalleşme, ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, aynı zamanda insani yönlerde çabalarına rağmen Ermenistan'ın süreçleri engellediğini ve üçlü bildiriler çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.



Bayramov, liderler arasında üçlü açıklamalar ve Brüksel toplantısının sonuçlarına uygun olarak kalıcı barışın sağlanması için acil görüşmeler yapılmasının önemini vurguladı.

ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILDI

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan bölgelerine geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın çıkmasıyla başladı. Diplomatik temaslar sonucu, çatışmaların Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıkladı. Ermenistan ise hayatını kaybeden Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu. Çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerinden 32'si muayeneleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan tarafından Ermenistan'a iade edildi.

Putin Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün muhalefet lidersiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi
Fatih’te iki polisin vurulduğu olayla ilgili flaş gelişme
6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi
Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler
Karadeniz doğal gazında geri sayım: Bakan Dönmez tarih verdi
Türkiye-Suriye görüşmelerindeki masadaki başlıklar
Faizi artırınca enflasyon düşmedi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı
Libya'dan keşfedilmemiş petrol alanları: Türkiye'yle yapılan anlaşma bölgelerinde
Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler yolda
Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu! 'AB'ye hesap verecek değiliz'
CHP'den İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu' resti! 'Aday olmazsa masa dağılır'
HDP rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi! Yavaş'tan sonra İmamoğlu'na da veto! 'Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez'
11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
Bakan Soylu açıkladı! Sadece terör örgütlerini değil, onları destekleyen ABD ve Avrupa’yı da mağlup ediyoruz
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü