Düzce’de arazi kavgası: Abisini öldürdü

Düzce'nin Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü'nde, fındık tarlası için Kadem Köseoğlu ile kardeşi A. K. tartışmaya başladı.Olayın kızıştığını fark eden, Kadem Köseoğlu'nun eşi Hatice Köseoğlu'da kavga eden iki kardeşi ayırmak için araya girdi.Yaptığı müdahaleler olumsuz sonlarken dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarpıp yarandı.Etrafta bulunan vatandaşın, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Kadem Köseoğlu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı.Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.İHA'nın haberine göre; Kadem Köseoğlu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli kardeş A. K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.