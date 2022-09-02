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Beyaz Gazete
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Düzce’de arazi kavgası: Abisini öldürdü

Akçakoca fındık bahçesi için tartışan iki kardeş birbirine düştü. Abisi Kadem Köseoğlu'nu öldüren, yengesi Hatice Köseoğlu'nu yaralayan A. K. için soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 2.09.2022 - 17:04 Güncelleme: 2.09.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Düzce’de arazi kavgası: Abisini öldürdü
Düzce'nin Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü'nde, fındık tarlası için Kadem Köseoğlu ile kardeşi A. K. tartışmaya başladı.

Olayın kızıştığını fark eden, Kadem Köseoğlu'nun eşi Hatice Köseoğlu'da kavga eden iki kardeşi ayırmak için araya girdi.

Yaptığı müdahaleler olumsuz sonlarken dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarpıp yarandı.

Abi Kadem Köseoğlu hayatını kaybetti
Etrafta bulunan vatandaşın, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadem Köseoğlu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı.

Gelin Hatice Köseoğlu hastaneye kaldırıldı
Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili adli süreç başladı
İHA'nın haberine göre; Kadem Köseoğlu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli kardeş A. K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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