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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu bildirildi.

Ekleme: 19.09.2022 - 18:34 Güncelleme: 19.09.2022 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!YKS ek tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı.

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları 17.30'da ÖSYM tarafından açıklandı.

Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u doldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 'Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir' denildi.

Açıklamada, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düştüğü belirtildi.
Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden adresinden öğrenilebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM: KAYIT İŞLEMLERİ 26-30 EYLÜL ARASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 'Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

E-KAYIT 25-28 EYLÜL ARASI

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır' denildi.
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