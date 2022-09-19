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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu için Elazığ’da hazırlanan afişler gündem oldu

Elazığ’a bir dizi ziyaret için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için afişler hazırlandı. Elazığlılar, Kılıçdaroğlu’nun yanıtlamasını istediği bazı sözleri hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu için Elazığ’da hazırlanan afişler gündem oldu
Ekleme: 19.09.2022 - 14:59 Güncelleme: 19.09.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu için Elazığ’da hazırlanan afişler gündem oldu
“Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım”, “2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir”, “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” ve “Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır”...

Elazığlılar, CHP'li isimlerin tepki çeken bu ifadelerini unutmadı, bugün şehri gezecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak için hazırlık yaptı.

Teşekkür ziyareti
Elazığ'da partililerle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı, esnaf ziyaretine çıkacak.

Yıllar sonra CHP'den milletvekili çıkaran kente teşekküre gelen Kılıçdaroğlu, yarın da dönecek...

Kılıçdaroğlu'na sürpriz
Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı.

Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler, sosyal medyaya düştü.

Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

Elazığlılar unutmadı
“Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?” başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin “Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım” sözleri hatırlatıldı.

Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir” ifadeleri yer aldı.

“İHA ve SİHA üretimi duracak”
Elazığlılar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” cümlesini de unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün “Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor” ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in “Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır” sözleri de afişlere yansıtıldı.
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