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Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu

Fatih Nişanca Mahallesi’nde polis, durdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Ekleme: 19.09.2022 - 12:33 Güncelleme: 19.09.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
İstanbul Başakşehir'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle amcasının evini bastı önce yengesini öldürdü ardından üst kata çıkıp amcasının kızını vurdu. Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken Fatih'te Güven Timleri tarafından durdurulan araçtaki şahıs iki polise ateş edip kaçtı. Polisleri vuran şüphelinin Başakşehir'deki olayın faili Güven G. olduğu öne sürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle önce amcasının evine gitti. Burada tartıştığı yengesini öldürdü. Ardından üst katta oturan kuzeninin evine gidip amcasının kızınıza vurdu olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri annenin hayatını kaybettiği kızın ise hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken Fatih'te Güven Timleri tarafından durdurulan bir araçtaki şüpheli polislerin birini kafasından diğerini de boynundan vurdu. Kafasından vurulan polis memuru O.K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, Ö.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öne sürüldü. Polisleri vuran kişinin Başakşehir'de yengesini ve kuzenini vuran Güven G. olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği iddia edildi.
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Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
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