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e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

Milyonlarca kişi EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz' müjdesi verirken Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde yapılan 'sahtecilik' emekliliği tehlikeye düşürebiliyor. SGK dökümünden, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerin kontrol edilmesi, hizmet dökümlerinde Ş, K, S harflerinin bulunması halinde, bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Peki; SGK hizmet dökümündeki S,Ş ve K harfi ne anlama geliyor? Ayrıca EYT düzenlemesinin yasalaşma tarihi, ilk emekli maaşının yatış tarihinde de belirleyici olacak. EYT düzenlemesinde maaş hesaplaması nasıl olacak, formüller neler?

Ekleme: 19.09.2022 - 15:36 Güncelleme: 19.09.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız
Milyonlarca kişinin beklediği EYT kanun teklifi bu aralık ayı içerisinde Hükûmet tarafından TBMM'ye sunulacak.

Bu teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde Ş, K ve S harfleri bulunan EYT'lilerin emeklilikleri tehlikeye girebilir..

Peki; SGK hizmet dökümündeki Ş, K ve S harfleri ne anlama geliyor.

SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız mücadele ediyor. Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapılması. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; SGK'nın sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 'Sahte İş Yeri' tescili yapıldığı tespit edilen iş yerleri sisteme 'Sahte İş Yeri' olarak işlem görüyor. Sahte iş yerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan iş yerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan iş yerleri ise 'Kontrollü İş Yeri' olarak işlem görüyor..

'Sahte İş Yeri' olarak tanımlanmış olan iş yerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması hâlinde T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi olması hâlinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer iş yerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer iş yerleri, sistem tarafından 'Şüpheli İş Yeri' olarak, tanımlanıyor..

Yapılan denetim ve işlemler sonucunda EYT'lilerin sigortalı gösterildiği iş yerinin tamamen sahte veya EYT'linin çalışmasının fiilî ve gerçek olmadığı tespit edilirse sahte sigortalı sayılarak belirtilen iş yerlerindeki çalışmaları iptal ediliyor.

Yapılan iptaller neticesinde emeklilik şartlarının eksik kalması hâlinde ise emeklilik riske girmiş oluyor.

SGK AÇISINDAN SAHTE İŞ YERİ OLARAK KABUL EDİLEN İŞ YERLERİ
Sahte iş yeri; 'tabela iş yeri' olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı hâlde, iş yeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkân vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla iş yeri dosyası tescil edilen yerlerdir..

Ayrıca sahte iş yeri; yeni iş yeri dosyası tescil edilmeksizin SGK'da tescilli bulunan ve gerçekte var olan faal veya gayri faal bir iş yerini devralmak ya da bu iş yeri işvereni olan şirketin hisselerini satın almak veya gayri faal olan iş yerlerinin e-Bildirge şifrelerini usulsüzce kullanmak suretiyle bu iş yeri dosyaları üzerinden gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyette bulunmadan sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla da kendini gösterebilmektedir. Söz konusu nitelikteki iş yerleri hakkında sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan tespitlere istinaden düzenlenen raporlarda;

İş yerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bildirimi yapılan tüm sigortalıların sahte olduğunun tespit edilmesi hâlinde 'Sahte İş yeri/1-Kanun Kapsamına Alındığı Tarihten İtibaren Sahte İş yeri',

Belirli bir tarihten sonra sigortalı bildirilen kimselerin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının, bir başka ifade ile belirli bir tarihten sonra iş yerinin gerçekte var olmadığının tespit edilmesi hâlinde ise 'Sahte İş yeri/2-Belirli Bir Tarihten Sonra Sahte İş yeri',

Seçeneği seçilmek suretiyle, denetim raporunun 'tarih ve sayısı', ile raporu düzenleyen Denetmen(D)/Müfettiş(M) bilgisi, işverene hizmet veren sözleşmeli meslek mensubunun TCKN/VKN bilgileri ile varsa kusur durumunu belirten 'Kusuru Var' bilgisi 'Tescil Değişiklik' ekranları vasıtasıyla sisteme girilerek iş yerinin tescil durumu kontrollüden şüpheliden/normalden sahteye çevrilmek üzere gerekli tanımlama yapılmaktadır.

DENETİM SONUCUNDA SAHTECİLİKLE İLGİLİ YAPILMAKTA OLAN İŞLEMLER
SGK'nın denetim elemanları tarafından yapılan tespitlerde sahte veya gerçek iş yerinden bildirimi yapılan sahte sigortalıların belirlenmesi durumunda; Yapılan denetim sonucunda sahte iş yeri veya sahte sigortalılık tespitine ilişkin düzenlenen raporun bir suretinin, geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinin tahsil edilmesi, sahte sigortalı olduğu tespit edilenlerin kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderlerinin tahsili için ilgili birimlere gönderilmektedir.

İş yerinin sahte olduğunun tespit edilmesi hâlinde, düzenlenecek raporun bir suretinin iş yerinin Muhtasar Beyannamesinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verildiği yetkili vergi dairesine gönderilmektedir..

Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Kurum zararı da belirtilerek TCK kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

SGK'nın denetim elemanlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek iş yerinden sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlere ilişkin prim ve idari para cezası ödenmiş olduğunun tespiti hâlinde, ödenen primlerin ve idari para cezaları Kuruma irat kaydedilmektedir..

'Sahte iş yeri' tanımlaması yapılan iş yeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 'I', dört aylık sigorta primleri bordroları ise 'T' kodu girilerek, hizmetin iptal edilmesi, bu iş yerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca; 'Sahte iş yeri' tanımlaması yapılan iş yeri dosyaları üzerinden SGK'ya verilen sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgeleri iptal edilmektedir..

Konu ile ilgili tüm ayrıntılara sgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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