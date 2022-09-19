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Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi: Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle tazminat talep edildi!

Azerbaycan, Fransa’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine radikal Ermeni grupların saldırısı dolayısıyla Fransa'ya nota verdi. Saldırıda oluşan hasar nedeniyle Fransa'dan tazminat talep edildi.

Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi: Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle tazminat talep edildi!
Ekleme: 19.09.2022 - 21:09 Güncelleme: 19.09.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi: Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle tazminat talep edildi!
Fanatik Ermenilerin, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırısının ardından Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrılarak kendisine protesto notası verildiği belirtildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov'un, Fransa'daki Ermeni diasporasına mensup aşırılık yanlısı grubun düzenlediği saldırıda, Fransız yasalarının ve genel olarak kabul edilen uluslararası hukuk normlarının ağır bir şekilde ihlal edildiği hakkında Gross'u bilgilendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, saldırı sırasında büyükelçilik binasında maddi hasar meydana geldiğini belirten Halefov, diplomatik misyonun faaliyetlerine ve çalışanların hayatlarına da büyük bir tehdit oluşturulduğunu söyledi. Halefov ayrıca, radikal Ermeni grupların bu eylemlerine izin verilmesinin ve zamanında önlem alınmamasının Azerbaycan tarafından şiddetle protesto edildiğini de Gross'a iletti.

SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Fransa'nın, 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca ev sahibi ülke tarafından diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği için üzüntü duyulduğunu belirten Halefov, diplomatik misyon ve personeli tehlikeye sokan bu eylemin Fransız kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını, uygun bir hukuki değerlendirme yapılmasını, suçluların adalete teslim edilmesini ve tazminat ödenmesini Büyükelçi Gross'tan talep etti.

Öte yandan, Gross, büyükelçiliğe yönelik saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu ve Azerbaycan tarafının talebine göre, olayın uygun bir hukuki değerlendirmesinin yapılması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

AZERBAYCAN'IN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ÇİRKİN SALDIRI

Fanatik Ermeniler, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırmıştı. Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, 'Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun' demişti.

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